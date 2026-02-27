Артем Курочкин возглавил Ленинский район Саратова

Артема Курочкина назначили главой Ленинского района Саратова. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: t.me / busargin_r Артем Курочкин стал главой Ленинского района Саратова

Фото: t.me / busargin_r

До этого господин Курочкин являлся главой Базарно-Карабулакского района Саратовской области. 24 февраля глава региона Роман Бусаргин сообщил о его увольнении. Тогда же губернатор отметил, что чиновник получит должность в Саратове.

«Артем Дмитриевич — молодой руководитель, но имеющий солидный опыт работы в структурах власти. Он трудился в администрациях Заводского и Октябрьского районов. Прошел путь до заместителя главы, а затем руководил Базарно-Карабулакским районом. Проявил себя как грамотный и ответственный человек», — отмечал господин Бусаргин.

Артем Курочкин возглавлял Базарно-Карабулакский район с 25 августа 2025 года.

Марина Окорокова