Артем Курочкин уходит с должности главы Базарно-Карабулакского района

Глава Базарно-Карабулакского района Саратовской области Артем Курочкин покидает свой пост. В ближайшие дни он вступит в новую должность в Саратове, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Артем Курочкин переходит на работу в Саратов

Фото: t.me / busargin_r

«Артем Дмитриевич – молодой руководитель, но имеющий солидный опыт работы в структурах власти. Он трудился в администрациях Заводского и Октябрьского районов. Прошел путь до заместителя главы, а затем руководил Базарно-Карабулакским районом. Проявил себя как грамотный и ответственный человек. С большим вниманием относится к решению вопросов, которые интересуют жителей. При нем район значительно улучшил свои позиции по многим показателям», - сообщил губернатор.

Господин Курочкин руководил Базарно-Карабулакским районом с 25 августа 2025 года.

