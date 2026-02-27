«Дональд Трамп не может проиграть»

По словам главы МИД Омана Аль-Бусаиди, на переговорах США и Ирана в Женеве удалось добиться определенных подвижек. Следующий этап — технические консультации. Они пройдут, предположительно, в Вене. Ранее информагентства сообщали о большом разочаровании в переговорах американских представителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Тегеран пытается тянуть время.

Судя по всему, главная сенсация состоит в том, что главы делегаций Стив Уиткофф и Аббас Аракчи пообщались лично. Впрочем, прорывом это можно назвать с большой натяжкой. Во-первых, информация неофициальная. Во-вторых, возможно, это уже не первая их встреча. Но в общем и целом переговоры непрямые. Участники находятся в разных комнатах, между которыми курсирует глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. Вроде бы во встрече участвует также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Тем не менее источники сообщают, что Иран категорически отказывается выполнить главное требование Америки — никакой ядерной программы ни в каких вариантах, окончательно и бесповоротно. Однако Исламская Республика, со своей стороны, демонстрирует готовность к уступкам, но не к таким радикальным. Также Тегеран настоятельно требует снять санкции. США согласны делать это постепенно, в зависимости от выполненных условий.

При этом стороны излучают безграничный оптимизм. Все идет хорошо, рабочий процесс налицо. Что еще важно подчеркнуть: о чем бы ни договорились стороны, окончательное решение за аятоллой Али Хаменеи. Судя по последним заявлениям верховного лидера Ирана, к серьезным компромиссам он не готов. Абсолютное большинство наблюдателей уверены, что договориться невозможно.

Однако в самой Исламской Республике, похоже, до конца не верят в то, что Дональда Трамп все-таки решится начать полномасштабную войну. Любую другую можно переждать, пересидеть в убежищах.

Считается, что сместить режим аятолл посредством воздушных ударов невозможно, а воевать на суше ни США, ни Израиль точно не намерены. Плюс над американцами довлеет фактор Вьетнама и Афганистана — Трамп не может проиграть. Риски слишком высоки.

Тем временем премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил свой исторический визит в Израиль и отбыл домой. Понятно, что во время пребывания высокого гостя начинать войны нелогично. Теперь как бы ничего и не мешает. В Исламской Республике между тем продолжаются студенческие протесты.

Что касается многочисленных публикаций о якобы потоках военной помощи из России и Китая, то едва ли они соответствуют действительности. Как бы то ни было, главное заключается в том, что у 47-го президента Соединенных Штатов есть реальный шанс изменить Ближний Восток. Естественно, к лучшему. Такой шанс упускать нельзя, особенно учитывая характер и амбиции нынешнего лидера Америки.

Если говорить о непосредственно военных операциях, о том, что можно и нельзя, то вопрос этот спорный. На то и существуют службы разведки, чтобы все это продумывать. К слову, авианосец «Джеральд Р. Форд» после внепланового пикантного ремонта отхожих мест возобновил движение к месту назначения. Так что все силы в регионе практически уже собраны.

Дмитрий Дризе