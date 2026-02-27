Андрея Фалейчика уволили с поста замгубернатора Челябинской области

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, ставшего фигурантом коррупционного дела, отправили в отставку. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе правительства региона. 27 февраля станет последним рабочим днем для Андрея Фалейчика. Трудовой договор расторгнут по его желанию.

Сейчас чиновник находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в размере 1,8 млн руб. от владельца ООО «Юность» Михаила Блейзера за передачу в долгосрочную аренду детского оздоровительного лагеря. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело связано с предыдущей работой Андрея Фалейчика на посту главы Копейска. По данным источника в правоохранительных органах, сумма взяток, полученных экс-мэром, превышает 6 млн руб.

Ольга Воробьева