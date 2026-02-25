В Курской области при атаке FPV-дрона погиб мужчина

В селе Марково Глушковского района Курской области в результате атаки FPV-дрона погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По предварительной информации, дрон совершил атаку вблизи частного дома. В результате взрыва погиб 62-летний мужчина.

Также пострадал 33-летний мужчина, получивший осколочные ранения. Ему оказана первая медицинская помощь. Власти уточняют его состояние, при необходимости он будет госпитализирован.

В течение прошедшей ночи, по данным Минобороны, над регионом был перехвачен один БПЛА. Ранее, 11 февраля, в деревне Алексеевка Глушковского района в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали два человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Анна Швечикова