Гибель рабочего на лесопилке под Иглино признали связанной с производством

ООО «Обзор» исполнило предписание Гострудинспекции оформить акт о несчастном случае на производстве с 60-летним разнорабочим, который получил травму при подаче заготовок в станок и погиб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 27 марта 2025 года разнорабочий на участке распиловки производственной базы предприятия в селе Уктеево Иглинского района погиб из-за удара доской в живот. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Несмотря на то, что работа сотрудника носила не разовый характер, работодатель заключил с ним договор возмездного оказания услуг, установила трудовая инспекция. То есть, подчеркивает надзорное ведомство, договором гражданско-правового характера фактически регулировались трудовые отношения, что было доказано в суде.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, на основании решения Иглинского межрайонного суда прошло дополнительное расследование несчастного случая. Оно установило, что погибшего допустили к работе на горбыльно-ребровом станке без обучения по охране труда и стажировки на рабочем месте. В обязанности разнорабочего не входила работа на деревообрабатывающем станке. К несчастному случаю привели несовершенство технологического процесса, неудовлетворительная организация работ, а также недостатки в подготовке работника по охране труда.

Материалы расследования передали в следственные органы.

ООО «Обзор», по данным Rusprofile, зарегистрировано в селе Уткеево Иглинского района в июне 2013 года. Владельцами являются Константин Савин и Артем Коренев. В 2024 году выручка составила 82 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Майя Иванова