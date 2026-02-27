В Челябинске нашли подростков, избивших сверстников у ТРЦ «Алмаз»

Следственный отдел по Ленинскому району Челябинска продолжает расследование в отношении трех подростков по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Юношей, избивших сверстников, нашли, сообщает пресс-служба госоргана.

Установлено, что вечером 23 февраля подростки 14, 15 и 16 лет находились около торгово-развлекательного центра «Алмаз». Там из-за «малозначительного повода» юноши напали на двух 15-летних местных жителей и избили их.

Подозреваемых нашли, их допрашивают. Всего в инциденте участвовали 19 несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, вечером 14 февраля в Челябинске компания подростков в автобусе №64 напала на мальчика. После выхода из общественного транспорта на остановке на улице Братьев Кашириных они продолжили избивать ребенка.

Виталина Ярховска