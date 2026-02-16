В Челябинске завели дело после избиения подростками мальчика в автобусе

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после избиения группой подростков мальчика в общественном транспорте, сообщает пресс-служба госоргана.

Видео с инцидентом появилось в СМИ. По данным СК, вечером 14 февраля компания несовершеннолетних в автобусе №64 напала на мальчика. После выхода из общественного транспорта на остановке на улице Братьев Кашириных они продолжили избивать ребенка. В том числе подростки использовали предметы, похожие на кастет и ракетницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по Челябинску разыскивают нападавших.

Виталина Ярховска