Стала известна программа крупнейшего в России форума-интенсива в сфере финансов «Толк-2026», который в апреле проведет Т-Банк. Конференция включит в себя три масштабных блока: «ТОЛК ФОРУМ: Экономика. Технологии. Человек» — крупнейшее в стране деловое событие от частного бизнеса с участием ключевых фигур российского финансового рынка; онлайн-интенсив ТОЛК — пошаговую образовательную программу, позволяющую каждому научиться более эффективно управлять финансами, грамотно инвестировать и приумножать личный капитал; и профессиональную конференцию ТОЛК.PRO для трейдеров, опытных инвесторов и всех, кто хочет ими стать.

Планируются выступления более 15 спикеров, в том числе звезд мирового масштаба из США и Европы. Один из экспертов — финансовый аналитик с Уолл-стрит, который изучил секреты десятков успешных трейдеров и вывел формулу «рыночного гения». ТОЛК.PRO пройдет как офлайн, так и в онлайн-формате. Участников ждут девять часов живых выступлений топовых экспертов, а также практические задания и материалы спикеров на образовательной платформе ТОЛК.

Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл российскую аудиторию Олимпиады. Ее посмотрели около 8 млн зрителей. Почти треть времени просмотра пришлась на фигурное катание. Недельная аудитория Okko во время Игр выросла в 2,4 раза.

iPhone и iPad стали первыми потребительскими устройствами, одобренными для обработки секретной информации в странах НАТО. Как сообщила Apple, сертификация проведена Федеральным ведомством по информационной безопасности Германии после всесторонних технических испытаний. Устройства могут использоваться для работы с данными без установки специального ПО или дополнительных настроек.