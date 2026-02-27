В томском Академгородке создали ООПТ площадью 290 гектаров

В Томске создана новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) местного значения — «Лесопарк в районе Академгородка». Соответствующее решение приняла городская дума на своей сессии 27 февраля.

Площадь ООПТ составляет 290,1 га. Она сформирована «в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия, проведения научных исследований…».

В пояснительной записке к проекту решения указывается, что подготовка материалов о необходимости создания ООПТ была возложена на мэрию решением суда Советского района Томска от 2022 года.

Валерий Лавский