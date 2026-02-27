Зверей и птиц реабилитируют по закону

Волонтеров и любителей животных обяжут оказывать помощь травмированным зверям и птицам только в соответствии с федеральными правилами. Для этого в Госдуме разработали законопроект о единых алгоритмах и условиях работы центров для реабилитации диких животных. Например, сотрудников таких учреждений обяжут иметь разрешение на работу с животными, а процесс восстановления особей будет контролироваться ветврачом. Как выяснил “Ъ”, в Минприроды поддерживают законопроект, несмотря на то что ранее ведомство разработало аналогичный документ. Эксперты предупреждают: если требования будут слишком жесткими, то часть волонтерских инициатив могут свернуть работу.

Процесс реабилитации диких животных могут начать контролировать на государственном уровне. Соответствующий законопроект 26 февраля внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным и первым зампредом Владимиром Бурматовым (оба ЕР). В пояснительной записке авторы отмечают, что, по данным Росприроднадзора, количество «объектов животного мира, требующих реабилитации», только в Центральном федеральном округе составляет 1488 особей — включая экзотических животных и птиц, членистоногих и даже личинок насекомых. Всего в России работает более 80 центров реабилитации для диких животных, и в каждый из них ежедневно может поступать порядка 10 особей, нуждающихся в помощи. Также лечением диких зверей и птиц могут заниматься в приютах — их авторы насчитали больше 788 — и даже частные лица.

При этом в законодательстве нет понятия «центр реабилитации объектов животного мира». Нет и единого порядка оказания помощи животным — их «изъятия» и дальнейшего возвращения в естественную среду обитания. «Последствия данного пробела негативно сказываются на сохранении биоразнообразия в целом»,— отмечают разработчики. Более того, волонтеры могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности «за неправомерное изъятие государственной собственности», так как именно в ней находятся «объекты животного мира», то есть все дикие звери и птицы. «С другой стороны, выявлены случаи изъятия из естественной среды животных под видом лечения для дальнейшей продажи, что является браконьерством»,— добавляют депутаты.

Для решения этих проблем авторы предлагают внести ряд поправок в ФЗ «О животном мире», «Об ответственном обращении с животными» и в Лесной кодекс.

В них среди прочего будут расшифрованы понятия «реабилитация объектов животного мира», «реабилитационное изъятие объекта животного мира» и «центр реабилитации объектов животного мира».

Также устанавливается порядок работы центров и обязанность специалистов, занимающихся реабилитацией, иметь разрешение на такую работу. Процесс восстановления зверей и птиц будет происходить под наблюдением ветеринара в соответствии с «программами, разработанными исходя из видовых характеристик объектов животного мира». Обратно в естественную среду они должны выпускаться там же, где были изъяты. А если это невозможно, то необходимо будет найти место с максимально сходными природными условиями. Конкретный порядок согласования места, времени и способа выпуска установит правительство. Там же разработают порядок выдачи разрешений на реабилитацию и требования к лицам, осуществляющим ее.

Сегодня реабилитация диких животных выполняется стихийно, силами волонтеров и частных некоммерческих организаций, отмечает директор АНО «Наша природа» зоолог Елена Шерстяных. В результате помощь оказывается с промедлениями, а непрофессиональные спасатели могут только усугубить состояние животных, признает она. Госучреждения осуществляют свою деятельность на основании ведомственных регламентов, «однако отсутствие единых федеральных стандартов существенно ограничивает их эффективность». А негосударственные организации вынуждены руководствоваться либо международным опытом, либо рекомендациями профильных зоозащитных объединений, из-за чего возникает правовая неопределенность. «Важно соблюсти баланс между регулированием и поддержкой: если требования будут слишком жесткими, часть волонтерских инициатив может свернуть работу»,— предупреждает она.

Почти такой же законопроект в июле 2025 года подготовили в Минприроды. «На данный момент законопроект дорабатывается и, согласно распоряжению правительства, должен быть внесен в правительство до мая 2026 года»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе ведомства. В министерстве сообщили, что знают о депутатских поправках и поддерживают их: «Говорить о том, какой именно законопроект в итоге будет принят, преждевременно».

Полина Ячменникова