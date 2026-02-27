В Удмуртии обрушилась очередная крыша жилого дома

В Можге на ул. Красноармейская вечером 26 февраля обвалилась кровля восьмиквартирного деревянного дома. Обрушение произошло на участке площадью 35 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

«Погода включила режим “аврал”. Снег валит стеной, днем тает, ночью замерзает — нагрузка на крыши растет ежечасно»,— говорится в сообщении.

В МЧС напоминают, что требовать убирать снег в многоквартирном доме необходимо у управляющей компании, либо товарищества собственников жилья. Если вы живете в частном доме, то очищать крыши от снега — прямая обязанность владельцев.

Напомним, ранее кровли в Удмуртии обрушились в коровнике, когда снегом завалило 30 животных. Позднее — в жилом многоквартирном доме в Ижевске, на Центральном рынке Глазова и в общежитии в Малой Пурге. Пострадавших при обрушениях не было.