В Малой Пурге из-за снега обрушилась кровля общежития

Под тяжестью снега обвалилась кровля общежития в Малой Пурге. После инцидента власти провели внеочередное заседание комиссии по ЧС, сообщил во «ВКонтакте» глава Малопургинского района Александр Деев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Деев, vk Фото: Александр Деев, vk

«Система жизнеобеспечения не нарушена, жильцам опасность не угрожает. Собственнику здания рекомендовано восстановить кровлю до 15 марта. Ход работ будем держать на контроле»,— сказал он.

Александр Деев также добавил, что необходимо своевременно очищать от снега крыши зданий и сооружений, а ответственность за это несут руководители обслуживающих предприятий, при их отсутствии — собственники субъектов.

Напомним, это уже четвертый упоминаемый в СМИ случай обрушения кровли за зиму. Ранее сообщалось о повреждении крыши коровника в селе Турецкое Балезинского района, когда под снегом оказалось 30 животных. Позже кровля из-за снега обвалилась в жилом многоквартирном доме Ижевска на ул. Пушкинская, а также — на Центральном рынке Глазова. В упоминаемых инцидентах пострадавших не было.

Владислав Галичанин