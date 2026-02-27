Суд в Уфе рассмотрит дело владельца батута, на котором перевернулись дети

В Ленинский районный суд Уфы поступило уголовное дело владелицы батута, который летом прошлого года перевернулся с детьми в Затоне. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

По версии следствия, 27 августа 2025 года жительница Белебея организовала на детской площадке во дворе на уфимской улице Летчиков два аттракциона — «Надувная горка» и «Супергерои». Правоохранительные органы считают, что разрешения Гостехнадзора на проведение развлекательных мероприятий у обвиняемой не было.

Кроме того, полагают в прокуратуре и СКР, она не проконтролировала состояние оборудования, допустив к использованию изношенные анкерные крепления, и не обратила внимания на прогноз погоды. Прибор для измерения скорости ветра оказался неисправен.

Как сообщал «Ъ-Уфа», из-за порыва ветра батут перевернулся вместе с детьми, здоровью пятилетней девочки причинен тяжкий вред, еще одна трехлетняя девочка получила ушибы.

Обвиняемая признала вину и возместила 300 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного вреда.

Майя Иванова