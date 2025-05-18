Владимир Путин поручил построить мост через Обь на Ямале до 2029 года

Президент РФ Владимир Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через реку Обь. Он войдет в состав проекта железнодорожного Северного широтного хода. Это следует из перечня поручений, который составил глава государства по итогам рабочей поездки в Мурманск в конце марта. Поручения касаются развития Арктической зоны России, часть предстоит выполнить на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как указано на сайте Кремля, в числе поручений для агломерации Салехард-Лабытнанги также значится создание научно-образовательного комплекса Международной арктической станции «Снежинка» (пос. Харп) в 2026–2028 годах и строительство автомобильной дороги Харп – Горнолыжный центр – Международная арктическая станция «Снежинка» (участок Харп – Горнолыжный центр) в 2027–2029 годах. Кроме того, президент поручил развивать аэропортовый комплекс в Салехарде.

«До 1 июля правительство России должно утвердить мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и обеспечить их финансирование. От Ямала в этот перечень вошли агломерация Салехард — Лабытнанги, Новый Уренгой и Ноябрьск. Окружная столица отдельным пунктом получила поддержку на развитие аэропорта, – сообщили в правительстве ЯНАО. – Кроме того, на опорные населенные пункты Арктики с 1 января следующего года распространят программу "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе"».