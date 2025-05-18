Владимир Путин поручил построить мост через Обь на Ямале до 2029 года
Президент РФ Владимир Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через реку Обь. Он войдет в состав проекта железнодорожного Северного широтного хода. Это следует из перечня поручений, который составил глава государства по итогам рабочей поездки в Мурманск в конце марта. Поручения касаются развития Арктической зоны России, часть предстоит выполнить на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как указано на сайте Кремля, в числе поручений для агломерации Салехард-Лабытнанги также значится создание научно-образовательного комплекса Международной арктической станции «Снежинка» (пос. Харп) в 2026–2028 годах и строительство автомобильной дороги Харп – Горнолыжный центр – Международная арктическая станция «Снежинка» (участок Харп – Горнолыжный центр) в 2027–2029 годах. Кроме того, президент поручил развивать аэропортовый комплекс в Салехарде.
«До 1 июля правительство России должно утвердить мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и обеспечить их финансирование. От Ямала в этот перечень вошли агломерация Салехард — Лабытнанги, Новый Уренгой и Ноябрьск. Окружная столица отдельным пунктом получила поддержку на развитие аэропорта, – сообщили в правительстве ЯНАО. – Кроме того, на опорные населенные пункты Арктики с 1 января следующего года распространят программу "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе"».
Северный широтный ход — это строящаяся железнодорожная магистраль. Ее протяженность составит 707 км. Она должна соединить станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. Помимо моста через реку Обь также планируют построить железнодорожную часть моста через реку Надым. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 292,3 млрд руб.