Интерес к спортивным франшизам сократился на 12%

Спрос на франшизы спортивных объектов в январе—феврале 2026 года сократился на 12% год к году, следует из данных franshiza.ru (есть у «Ъ»). Наиболее выраженное снижение продемонстрировал интерес к студиям растяжки (на 45% год к году) и футбола (на 21%) из-за высокой конкуренции в сегментах. Этот спад немного нивелировал рост интереса к клубам по занятию баскетболом (на 39% год к году) и гимнастикой (на 16%).

Аналитики каталога франшиз Businessmens.ru говорят, что в 2025 году интерес к спортивным франшизам прибавил год к году 30,7%, несмотря на общее снижение спроса на услуги со стороны потребителей на 21,2%. Во franshiza.ru связывают потерю интереса к спортивным франшизам с негативными макроэкономическими трендами.

На настроениях предпринимателей могут сказываться и негативные тренды на самом фитнес-рынке. Согласно FitnessData, в январе 2026 года его оборот составил 28,5 млрд руб., прибавив год к году только 5%. Резкое снижение темпа роста прослеживается с августа 2025 года и связано преимущественно с падением покупательной способности потребителей, отказывающихся от дополнительных услуг в клубах.

Подробности — в материале «Ъ» «Фитнес вне игры».