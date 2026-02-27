Бывшего директора ВМТП Ермолаева арестовали на два месяца

Бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева подозревают в получении взятки в 8 млн руб. Деньги ему дали за покровительство стройкомпании ООО СК «Альянс» при проведении работ в порту, заявили ТАСС в правоохранительных органах. Суд отправил его под арест на два месяца.

Бывший управляющий директор Владивостокского морского торгового порта Николай Ермолаев

Фото: ВМТП Бывший управляющий директор Владивостокского морского торгового порта Николай Ермолаев

Фото: ВМТП

Господин Ермолаев был задержан 25 февраля. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), возбужденному в июле 2025 года. Предполагаемое преступление относится к осени 2024 года, писал РБК. По данным издания, были допрошены сотрудники порта. Кто еще проходит по уголовному делу, пока неизвестно.

Николай Ермолаев занимал должность управляющего директора Владивостокского морского торгового порта с апреля 2023 года по июль 2025-го.