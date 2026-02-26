РБК: задержан экс-управляющий директор Владивостокского морского торгового порта

Бывший управляющий директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николай Ермолаев задержан по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам одного из них, сотрудников порта вызвали на допрос.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) возбудили в июле 2025 года в отношении неустановленных лиц. Предполагаемое преступление относится к осени 2024 года и связано с контрактом со строительной компанией ООО «СК-Альянс». В рамках предварительного следствия допросили руководство подрядной организации, и оно дало показания на господина Ермолаева, утверждает РБК.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР отказались комментировать информацию.

Николай Ермолаев занимал должность управляющего директора Владивостокского морского торгового порта с апреля 2023 года по июль 2025-го. В сентябре 2025 года FESCO сообщила о назначении новым управляющим директором ВМТП Ивана Радченко.