РБК: задержан экс-управляющий директор Владивостокского морского торгового порта
Бывший управляющий директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николай Ермолаев задержан по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам одного из них, сотрудников порта вызвали на допрос.
Бывший управляющий директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николай Ермолаев
Фото: ВМТП
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) возбудили в июле 2025 года в отношении неустановленных лиц. Предполагаемое преступление относится к осени 2024 года и связано с контрактом со строительной компанией ООО «СК-Альянс». В рамках предварительного следствия допросили руководство подрядной организации, и оно дало показания на господина Ермолаева, утверждает РБК.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР отказались комментировать информацию.
Николай Ермолаев занимал должность управляющего директора Владивостокского морского торгового порта с апреля 2023 года по июль 2025-го. В сентябре 2025 года FESCO сообщила о назначении новым управляющим директором ВМТП Ивана Радченко.