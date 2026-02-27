ВОЛС «в законе»

«Россети Новосибирск» активно решают проблему незаконного размещения волоконнооптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Ключевая задача – перевести взаимодействие с телекомоператорами в правовое поле и свести к минимуму случаи самовольного монтажа оборудования.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

По итогам 2025 года благодаря усилиям системообразующей территориальной сетевой организации удалось добиться существенного прогресса в легализации ВОЛС. Провайдеры узаконили около 97 % подвесов оптоволоконного оборудования, ранее самовольно размещенного на электросетевых объектах. Это важный шаг к обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры, ведь за прошлый год специалисты «Россети Новосибирск» зафиксировали незаконное использование телеком-операторами более чем 35 тысяч опор ЛЭП.

Легализация ВОЛС – не формальная процедура, а залог стабильного функционирования электросетей. Проблема нелегальных подвесов на опорах ЛЭП затрагивает не только вопросы законности, но и создает серьезные угрозы надежности электроснабжения. Когда провайдеры устанавливают оборудование без согласования с сетевой организацией, это повышает риски возникновения аварийных ситуаций и затрудняет проведение технического обслуживания электросетей, т.к. линии связи становятся препятствием на пути электромонтера к элементам ЛЭП – изоляторам, траверсам, проводам. Кроме того, в процессе самовольного монтажа возникают угрозы безопасности прежде всего персонала телеком-операторов, ведь линии электропередачи находятся под напряжением в тысячи вольт.

При сотрудничестве в рамках договора все эти риски нивелированы: энергетики выдадут технические условия размещения линий связи с учетом дополнительных нагрузок (весовых, ветровых, гололедных и т.п.), а также всех требований к безопасности эксплуатации ЛЭП и проведению монтажных работ.

Таким образом, правовое регулирование обеспечивает не только стабильность работы электросетей и надежность электроснабжения, но и качественное предоставление услуг связи без ущерба для инфраструктуры. Вместе участники рынка достигают четкого распределения ответственности и прозрачного взаимодействия сторон.

В 2026 году компания «Россети Новосибирск» продолжит выполнять регулярный контроль несанкционированного размещения оптики на электросетях, а также развивать диалог с операторами, которые готовы работать в правовом поле. В остальных случаях энергетики буду применять юридические механизмы и решительные меры, вплоть до демонтажа. Главная цель остается неизменной: обеспечить надежное электроснабжение потребителей и защитить электросетевую инфраструктуру региона.

«Россети Новосибирск» открыты к сотрудничеству. В компании убеждены: только совместная работа в рамках закона позволит создать инфраструктуру, которая отвечает современным вызовам и служит интересам общества.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

АО «РЭС»