На крымском направлении задерживаются 10 поездов

Из-за приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 10 поездов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Задерживаются два поезда, следующие из Москвы в Симферополь, один — из Адлера в Симферополь и еще один — из Перми в Симферополь. В обратном направлении задержались три поезда из Симферополя в Москву и по одному поезду до Санкт-Петербурга и Кисловодска.

По данным СКЖД, отставание от графика прибытия поездов дальнего следования составляет от одного до трех с половиной часов. Движение по мосту возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов.