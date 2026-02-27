Топкинский цементный завод в январе сократил производство более чем в два раза

Топкинский цементный завод (Кузбасс, дочернее общество ХК «Сибцем») в январе 2026 года выпустил 42,2 тыс. т цемента. Это на 53,3% меньше, чем за тот же период годом ранее, сообщили в ХК «Сибцем».

«Как и другие цементные производства страны, Топкинский цемзавод сейчас функционирует в сложных обстоятельствах. На фоне замедления темпов жилищного и инфраструктурного строительства спрос на его продукцию снижается»,— констатировали в холдинговой компании. Предприятие продолжает оптимизацию издержек, в том числе связанных с управлением персоналом.

В 2025 году Топкинский цементный завод при производственной мощности 3,7 млн т цемента в год выпустил около 1,7 млн т. Падение к 2024 году составило 19%.

Михаил Кичанов