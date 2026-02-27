Около 60 тысяч жителей Белгорода остаются без света после обстрела ВСУ

В Белгороде почти 60 тыс. человек остаются без электроснабжения после очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Детские сады, школы будут работать. Все переведены на резервную генерацию», — уточнил он.

Губернатор отметил, что «полностью перевести на резервную генерацию Белгородскую агломерацию физически невозможно», несмотря на то что в области «сконцентрировали огромный запас резервной генерации». Глава региона заверил, что власти и профильные службы делают все возможное для восстановления подачи электричества, тепла и воды в дома.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе произошел сбой в работе светофоров. На перекрестках работают регулировщики.

Накануне в Белгороде из-за ракетного обстрела произошло «технологическое нарушение в электросетях», около 10 тыс. абонентов были отключены от электроснабжения. В центре города произошел сбой в подаче воды из-за остановки насосной станции.