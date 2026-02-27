«Салават Юлаев» во второй раз за две недели выиграл у челябинского «Трактора»

Вчера уфимский клуб «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выиграл у челябинского клуба «Трактор». Матч завершился серией буллитов со счетом 3:2.

В прошлый раз команды встречались 18 февраля в Челябинске: там уфимцы забросили шесть безответных шайб.

Во вчерашней игре на площадке «Уфа-Арены» первый гол забили гости: на шестой минуте, когда «Трактор» играл в большинстве, нападающий Андрей Светлаков удачно подставил клюшку под бросок Джордана Гросса, вторым ассистентом записан бывший форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо.

«Трактор» удерживал минимальное преимущество до середины основного времени матча. Уфимцы вынуждены были обороняться, а во втором периоде первый бросок в створ ворот челябинцев у хозяев получился лишь на исходе девятой минуты. Однако на 11-й минуте «Салават Юлаев» сравнял счет — это сделал 24-летний нападающий Егор Сучков после того, как обыграл нескольких соперников. Через минуту команда из Башкирии вышла вперед — контратаку с участием Алексея Василевского и Владимира Бутузова завершил Денис Ян, забрасывающий два матча подряд, 2:1.

Челябинский клуб смог отыграться на девятой минуте третьего периода — на пятачке уфимцев расторопнее других оказался форвард гостей Форвард Джиошвили, использовав передачу Виталия Кравцова (а он получил шайбу от Логана Дэя).

Концовка третьего периода и овертайм прошли без голов. В серии послематчевых бросков команды исполнили по четыре попытки. У «Салавата Юлаева» дважды реализовал буллиты нападающий Александр Жаровский, тогда как «Трактор» забил лишь один раз — это сделал нападающий Василий Глотов.

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал третью в сезоне победу над «Трактором» (3:2, 6:0, 3:2 по буллитам), тогда как челябинцы обыграли уфимцев однажды (2:1). После 59 игр команда из Башкирии с 66 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, а клуб из Челябинской области — шестое место с 63 очками.

«Салават Юлаев» ждет четырехматчевый выезд на Дальний Восток, где подопечные Виктора Козлова с 1-го по 7 марта проведут по две игры с владивостокским «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». «Трактор» 1 марта на домашнем льду встретится с казанским «Ак Барсом».

Идэль Гумеров