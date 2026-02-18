«Салават Юлаев» победил челябинский «Трактор» со счетом 6:0

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал победу в Челябинске над местным «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 6:0.

Шайбы в ворота голкипера челябинцев Сергея Мыльникова забросили Егор Сучков, Евгений Кузнецов, Девин Броссо (две шайбы), Шелдон Ремпал и Джек Родуолд.

«Салават Юлаев» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Трактор» — седьмое.

22 февраля уфимский хоккейный клуб примет на домашнем льду московский «Спартак».

Олег Вахитов