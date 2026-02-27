В 2025 году налоговые доходы Тюменской области сократились на 7,3% по сравнению с предыдущим годом — на 50,3 млрд руб., составив 640 млрд руб., передает Ura.ru. В 2024 году эта сумма составила 691 млрд руб.

Как сообщила на заседании комитета по бюджету Тюменской областной думы руководитель регионального управления ФНС Татьяна Чалилова, в федеральный бюджет в прошлом году поступило 334 млрд руб. (-13,9%), а в региональный — 163 млрд руб. (-8,5%).

Единственным значительным источником поступлений стали страховые взносы, которые увеличились на 14,9% — объем вырос со 125 млрд до 143 млрд руб. В то же время поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 15,9% — до 83 млрд руб. относительно 71,6 млрд руб. годом ранее. В федеральный бюджет поступило 4,9 млрд руб. по НДФЛ — объем вырос более чем в два раза с 2,2 млрд руб. Региональный бюджет получил 78,1 млрд руб. (+12,6%, +8,7 млрд руб.). Работодатели перечислили 77 млрд руб. по НДФЛ, что на 13% больше, чем в 2024 году. Объем возвратов остался на уровне 7 млрд руб.

В конце ноября Тюменская областная дума приняла в окончательном чтении бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходы планируются на уровне более 253,2 млрд руб., расходы превысят 288,8 млрд руб. Дефицит составит около 35,5 млрд руб.

