При пожаре в Ховрино серьезно пострадал ребенок

На севере Москвы в районе Ховрино произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Пострадали два человека, включая ребенка.

«В результате пожара пострадали два человека, в частности ребенок. Ребенок находится в тяжелом состоянии»,— сообщили в оперативных службах ТАСС. Еще 10 человек были спасены.

Возгорание произошло на улице Лавочкина. Как сообщили в оперативных службах, площадь пожара составила 90 кв. м, он потушен. Точная причина возгорания неизвестна. По факту происшествия проводится проверка.