Рынок ювелирной розницы по итогам 2025 года вырос всего на 7%

В 2025 году рынок ювелирной розницы России в денежном выражении вырос на 7,3% и достиг 493,3 млрд руб., следует из данных Sokolov (есть у «Ъ»). По сравнению с 2024 годом, когда оборот рынка увеличился на 25,6% год к году, рост существенно замедлился.

Сырье дорожает уже не первый год, из-за чего растет и себестоимость изделий. По данным Федеральной пробирной палаты, в 2025 году в оборот было введено 24,4 млн штук золотых изделий общим весом 43,2 т. Это на 21,8% и 22,1% меньше, чем годом ранее. Розничные продажи составили 18,8 млн штук, что меньше на 8,7% год к году.

Как следует из данных Sokolov, средний чек на ювелирные изделия в 2025 году рос не такими темпами, как годом ранее,— на 11% год к году, до 10 тыс. руб. За 2024 год показатель был на уровне 19%. Рост ювелирного рынка поддержало некоторое усиление онлайн-канала продаж. За год в этом сегменте доля ювелирных изделий выросла с 28% до 29%. При этом 45% всех онлайн-продаж, или 13% совокупного рынка, составили продажи через маркетплейсы, уточнили в Sokolov.

