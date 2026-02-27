Двух участников сети подпольных казино осудили в Красноярске

В Красноярске вынесли приговор в отношении двух участников преступной группы за проведение азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). К моменту ликвидации казино доход от незаконной деятельности составил 83,4 млн руб., сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам дела, подсудимые в период с января 2016-го по май 2020 года, действуя в составе преступной группы из 44 жителей Красноярска и Железногорска, организовали сеть подпольных казино. Один из них отвечал за техподдержку нелегальных игорных заведений, второй работал администратором в казино на территории Железногорска. Игорные заведения правоохранители закрыли в мае 2020 года.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам дела назначили наказание в виде 3 лет колонии общего режима и 8 лет колонии строгого режима.

Михаил Кичанов