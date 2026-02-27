За поджог заправочных станций в Новосибирской области задержаны двое студентов

УФСБ задержала двоих молодых людей по делу о поджогах автозаправочных станций в Новосибирской области. В отношении юношей 17 и 18 лет возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщает прокуратура региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, 25 февраля злоумышленники подожгли АЗС на улице Военной в Новосибирске и в микрорайоне Южном в Бердске, после чего скрылись. Возгорание устранили сотрудники заправок, пострадавших нет.

Уточняется, что задержанные являются жителями Новосибирска и Бердска. Оба — студенты средних специальных учебных заведений.

Александра Стрелкова