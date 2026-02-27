Следующие через Ставрополье поезда задерживаются из-за закрытия Крымского моста

Из-за приостановки движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются семь поездов, следующих через Ставропольский край. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Telegram-канал информационного центра «Крымский мост: оперативная информация» сообщил о приостановке движения по мосту в пятницу, 27 февраля, в 0:56. О возобновлении работы переправы стало известно в 5:09.

К настоящему времени задерживаются поезда №328 Кисловодск – Симферополь и №327 Симферополь – Кисловодск. Кроме того, задерживаются составы №92 Москва – Севастополь, №316 Адлер – Симферополь, №196 Москва – Симферополь, №162 Пермь – Симферополь, №67 Симферополь – Москва, №327 Симферополь – Кисловодск, №77 Симферополь – Санкт-Петербург, №195 Симферополь – Москва, а также №91 Севастополь – Москва.

Отмечается, что отставание от графика составляет от одного до 3,5 часов.

Константин Соловьев