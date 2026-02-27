Силы ПВО за ночь сбили над Россией 95 БПЛА

В период с 23:00 26 февраля до 7:00 27 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 95 беспилотников над 11 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.

В Белгородской области серьезно повреждена энергоинфраструктура в Белгороде. В Воронежской области обломками дрона повреждена кровля одного из коммерческих объектов. В Брянской, Смоленской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.