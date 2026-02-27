Омск и Новосибирск стали лидерами по объему ввода складов в 2025 году

Два сибирских региона — Омск и Новосибирск — вошли в число субъектов лидеров России по объему ввода качественной складской недвижимости по итогам прошлого года. В Омске, который занял второе место после Екатеринбурга, в прошлом году было построено 283 тыс. кв. м, что составило 7,9% общего объема ввода в регионах, следует из подсчетов консалтинговой компании NF Group. Новосибирск стал четвертым за счет ввода в 2025 году 245 тыс. кв. м складов (доля 6,2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В целом на пять регионов России (Екатеринбург, Омск, Воронеж, Новосибирск и Краснодар) пришлось около 35% общего объема ввода в регионах России за 2025 год.

В числе наиболее крупных комплексов, введенных в прошлом году, эксперты называют склад федерального логистического оператора «Сберлогистика» на территории логистического парка «Солнечный» в Омске (155 тыс. кв. м), а также новый склад Wildberries для приема поставок сверхгабаритных товаров (СГТ) площадью более 10 тыс. кв. м в Новосибирске.

Совокупный объем качественных складских площадей классов А и В по итогам 2025 года в Новосибирске составил 1,9 млн кв. м (доля вакантных площадей 9,5%), в Омске — 560 тыс. кв. м (доля вакантных площадей 24,7%), в Красноярске — 394 тыс. кв. м (без вакантных площадей).

Лолита Белова