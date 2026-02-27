В Новосибирской области двух студентов заподозрили в поджогах АЗС

Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали двоих молодых людей, подозреваемых в поджогах автозаправочных станций в Новосибирской области.

Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, 25 февраля загорелась АЗС на улице Военной в Новосибирске. Спустя час возгорание произошло в микрорайоне Южном города Бердска.

В обоих случаях злоумышленники оплатили топливо, купили емкости для налива, подожгли бензоколонки и скрылись, отметили в ведомстве. Пожар потушили сотрудники заправок, никто не пострадал.

Задержаны 17-летний и 18-летний жители Новосибирска и Бердска. Оба — студенты средних специальных учебных заведений. Возбуждены уголовные дела о покушении на умышленное уничтожение имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК).