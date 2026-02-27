«Кузбасс» одержал вторую победу в плей-офф Суперлиги по хоккею с мячом

«Кузбасс» практически обеспечил себе выход в полуфинал Суперлиги по хоккею с мячом сезона 2025/2026. Во втором матче четвертьфинальной серии до трех побед кемеровчане легко обыграли нижегородский «Старт».

Игра, состоявшаяся 26 февраля в столице Кемеровской области, завершилась со счетом 7:3. Два мяча у хозяев провел Артем Репях, у Яниса Бефуса — один гол и три результативные передачи. Счет в серии стал 2:0.

«Енисей», напротив, уступает в серии 0:2 московскому «Динамо». Во втором матче в российской столице, также состоявшемся в четверг, красноярцы снова уступили — 9:4. Два мяча сибиряков на счету Платона Кузьменко.

Третьи матчи серий состоятся 1 марта.

Валерий Лавский