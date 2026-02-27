Япония создала рабочую группу по развитию оборонной промышленности

Правительство Японии сформировало рабочую группу по развитию оборонной промышленности. Ее возглавили министр обороны Синдзиро Коидзуми и министр экономики Рёсэй Акадзава.

Глава Минобороны на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента Японии заявил, что подход кабмина состоит в том, что «оборонная промышленность — это и есть обороноспособность Японии». «Поэтому мы считаем необходимым вести диалог с представителями оборонной отрасли и формировать информационную политику, способную преодолеть репутационные риски, связанные с участием в оборонной сфере, и добиться понимания со стороны граждан», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, рабочая группа уже приступила к работе «как одно из 17 направлений в сфере инвестиций для управления рисками». Он добавил, что правительство будет ориентироваться на подход США, по которому необходимо отказываться от использования китайских компонентов в оборонной промышленности для обеспечения стабильности в производстве вооружений.

Как указал Синдзиро Коидзуми, в условиях введенных Китаем экспортных ограничений в отношении японских компаний, в том числе по товарам двойного назначения, Токио считает необходимым ускорить укрепление собственных цепочек поставок.

Эрнест Филипповский