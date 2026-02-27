ВЦИОМ: россияне поддерживают биотехнологии в промышленности, но насторожены к ним в еде

Почти две трети информированных россиян видят преимущества биоэкономики, однако более половины испытывают опасения, выяснили аналитики ВЦИОМ. В онлайн-опросе, приуроченном к Форуму будущих технологий 2026, приняли участие 1,2 тыс. совершеннолетних россиян.

Сам термин «биоэкономика» знаком 47% интернет-пользователей, а 61% считают себя в той или иной мере осведомленными о ней. Главным источником информации выступают онлайн-СМИ (41%), телевидение (30%) и блогеры (14%).

Отношение к конкретным технологиям различается в зависимости от сферы применения. Наибольшую поддержку получили биотехнологии в химической промышленности и экологии — их одобряют по 80% опрошенных. Высок уровень поддержки в энергетике (77%), текстильной промышленности (72%) и фармацевтике (68%).

Наиболее чувствительной сферой оказалось производство продуктов питания. Использование биотехнологий в пищевой промышленности, включая создание альтернативного белка и пищевых ингредиентов, поддерживают лишь 27% респондентов. Против выступают 36%, еще 33% затруднились с однозначной оценкой. Лишь 12% опрошенных готовы лично пробовать растительные аналоги мяса и молока, хотя среди молодежи этот показатель достигает 28%.

Основные опасения респондентов связаны с возможной подменой «натурального» «искусственным» (10%), использованием насекомых в производстве еды (10%), ростом цен (9%) и наличием ГМО (6%).

По мнению опрошенных, самые востребованные продукты биоэкономики — биопластики и биоупаковка (66%), одежда из растительных волокон (62%), биоудобрения (52%), натуральная косметика (49%) и биотопливо (40%).