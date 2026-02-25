Warner Bros. Discovery вернулась к переговорам с Paramount после улучшения условий

Совет директоров Warner Bros. Discovery (WBD) возобновил переговоры с Paramount Skydance после того, как та улучшила условия своего предложения о покупке конгломерата. Ранее предпочтительным претендентом считался Netflix.

Как сообщает Reuters, Paramount подняла цену за акцию до $31 наличными, увеличила компенсацию на случай срыва сделки из-за регуляторов до $7 млрд (ранее было $5,8 млрд) и согласилась выплачивать акционерам WBD по 25 центов за акцию за каждый квартал задержки закрытия сделки после 30 сентября. Совет директоров WBD пока не определил, превосходит ли пересмотренное предложение условия Netflix, но продолжил переговоры.

Предложение Netflix составляет $27,75 за акцию наличными (всего $82,7 млрд с учетом долга) за кино- и телестудии, библиотеку контента и HBO Max. При этом WBD планирует выделить свое телевизионное подразделение в отдельную публичную компанию Discovery Global, чья оценка остается неопределенной — по прогнозам совета директоров, от $1,33 до $6,86 за акцию.

WBD проведет собрание акционеров 20 марта для голосования по сделке с Netflix. Окончательное решение совета директоров ожидается с учетом квартальных отчетов обеих компаний, которые будут готовы на этой неделе.