Власти Канады потребовали от OpenAI разъяснений после массовой стрельбы в школе

Правительство Канады вызвало руководство OpenAI в Оттаву для дачи объяснений после массового убийства в Британской Колумбии, совершенного 18-летней Джесси Ван Рутселаар. Выяснилось, что компания заблокировала аккаунт преступницы еще в июне 2025 года за нарушение правил, связанных с пропагандой насилия, однако не сочла нужным передать информацию в полицию, сообщает Reuters.

Министр по вопросам искусственного интеллекта Эван Соломон сообщил, что цель встречи — получить разъяснения по их протоколам безопасности ИИ-гиганта, а также понять, почему подозрительная активность не была расценена как реальная угроза. Он отметил, что «рассматриваются все варианты» защиты канадцев от вреда в сети. «Канадцы ожидают, прежде всего, безопасности детей и ответственного поведения со стороны этих организаций»,— подчеркнул господин Соломон.

Ранее в OpenAI сообщали, что компания рассматривала возможность обращения в полицию, но решила, что ситуация не соответствует порогу «неминуемого и реального риска причинения серьезного физического вреда окружающим». Там заявили, что связывались с силовыми органами Канады уже после стрельбы, чтобы предоставить данные об использовании ChatGPT преступницей.

Массовое убийство в средней школе в поселке Тамблер-Ридж произошло 10 февраля. Погибли девять человек, включая налетчицу. По данным полиции, 18-летняя Джесси Ван Рутселаар была трансгендером («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено), которая страдала от проблем с психическим здоровьем.