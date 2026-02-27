Правительство обсуждает возобновление проекта нефтехимического завода в Приморье

Правительство с участием «Роснефти» обсуждает возобновление проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК) — нефтехимического завода в Приморье, рассказали источники «Ъ».

С 2009 года реализовать проект пыталась «Роснефть» для покрытия дефицита топлива на Дальнем Востоке. Его стоимость оценивалась в 1,5 трлн руб. В 2019 году нефтекомпания исключила ВНХК из инвестиционного плана из-за нерентабельности.

По словам собеседников «Ъ», рассмотреть возобновление проекта поручил президент Владимир Путин по итогам совещания о развитии ТЭК на Дальнем Востоке, которое прошло в конце 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «С Приморьем случилась нефтехимия».