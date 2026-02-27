The Telegraph: Британия и Франция завершили подготовку к миссии на Украине

Британские и французские десантники провели совместные учения, завершив финальный этап подготовки к возможному развертыванию на Украине, пишет The Telegraph.

Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели имитацию воздушно-десантного рейда вместе с военнослужащими из 11-й парашютно-десантной бригады во Франции. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Лондон и Париж готовы возглавить миротворческие силы в случае заключения перемирия между Москвой и Киевом.

Учения «Орион», стартовавшие 24 февраля во Франции, продлятся до 3 марта. Они включают отработку высадки, захвата плацдарма и ведения боя с использованием новых систем связи и беспилотников.

Подробнее об учениях — в материале «Ъ» «Франция отразит атаку Меркурия».