Франция отразит атаку Меркурия

Во Франции 8 февраля начались самые масштабные маневры со времен окончания холодной войны «Орион-26». Перед лицом идущей в Европе уже четвертый год «горячей» войны армия должна продемонстрировать полную боевую готовность и на фронте, и в тылу. Французские войска отрабатывают необходимые навыки для того, чтобы грудью встать на защиту Европы в случае нападения с востока континента. С подробностями – корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бронемашины многоцелевого назначения «Гриффон» французской армии высаживаются с десантного катера типа «Эда» на пляже Гапо во время военных учений под Йером в рамках учений «Орион-26», совместных учений по ведению боевых действий высокой интенсивности, Франция, 4 февраля 2026 года

Фото: Manon Cruz / Reuters Бронемашины многоцелевого назначения «Гриффон» французской армии высаживаются с десантного катера типа «Эда» на пляже Гапо во время военных учений под Йером в рамках учений «Орион-26», совместных учений по ведению боевых действий высокой интенсивности, Франция, 4 февраля 2026 года

Фото: Manon Cruz / Reuters

По замыслу сценаристов «Ориона-26», враждебная держава Меркурий на востоке континента развязала военные действия, союзники молят о помощи. Франция берет на себя роль главной силы ответа, мгновенного реагирования, чтобы партнеры имели время развернуть свои армии. Она должна обеспечить Западной Европе превосходство в первые дни войны, прежде всего в воздухе.

Первые недели учений проходят под знаком авиации. Семь авиабаз поднимают в небо истребители, транспортные самолеты, разведывательные дроны, заправщики. Всем дирижирует центр планирования и управления воздушными операциями, мозг современной французской войны. Здесь рассчитывают маршруты, распределяют цели, следят за небом и за тем, чтобы это небо не перешло во вражеские руки.

В море выходит авианосная группа с атомным авианосцем Charles de Gaulle и двумя вертолетоносцами типа Mistral. На борту десантных судов находится морская пехота, готовая высадиться на побережье Атлантики. Серия десантов запланирована на конец этого месяца, предупреждения разосланы местным жителям, которым придется делить с военными порты и пляжи.

Речь в «Орион-26» идет о конвенциональных вооружениях. В учениях, насколько можно понять, не предполагается задействовать ядерную составляющую вооруженных сил, ведь именно ВВС вместе со стратегическими подводными лодками ВМС составляют ее основу. Поэтому армия готовится к конфликту максимальной напряженности и длительности, подобному тому, что продолжается сейчас на линии фронта между Россией и Украиной.

В этом противодействии угрозе с востока угадывается попытка разыграть ремейк «Странной войны» 1939 года с той разницей, что на сей раз армия не собирается отсиживаться за линией Мажино: оборонительная стратегия в современном мире не работает.

С начала года тренировались штабы и разведчики, которые не должны повторять ошибок давнего и недавнего прошлого. Достаточно вспомнить, как весной 2022 года ушел в отставку начальник Управления военной разведки Франции генерал Эрик Видо, недооценивший угрозу военной операции России на Украине. Тогда, согласно расчетам разведки, российские войска не должны были начать боевые действия, учитывая все опасности этого шага.

Фаза активной военной игры началась 8 февраля. Она продлится до конца апреля, охватив почти все атлантическое побережье. В самой интенсивной фазе маневров будет задействовано более 12 тыс. военнослужащих, треть из них — союзники. В апреле учения перейдут под командование НАТО, чтобы отработать взаимодействие европейских армий между собой. В «военных действиях» примут участие более 14 европейских стран. Так национальные маневры превратятся в коллективную проверку Европы на способность действовать вместе и быстро, без раскачки и импровизации.

Учения дадут возможность потренироваться армии, но у них есть и внешнеполитические задачи. Это послание союзникам — Франция готова брать на себя лидерство. И сигнал потенциальному противнику — Франция готова к неожиданностям любого рода. Париж также демонстрирует, что услышал американские упреки, пересматривает военный бюджет, модернизирует армию и учится действовать в коалиции, а не в одиночку.

Масштаб задействованных средств впечатляет даже по военным меркам: около 140 самолетов и вертолетов, 1,2 тыс. дронов, более 2 тыс. единиц бронетехники, авианосец Charles de Gaulle в Северной Атлантике.

Но железо — не главное. «Высокая интенсивность — это не количество солдат, а плотность среды»,— объясняют в Генштабе. Необходимо готовиться к войне, где боевые действия происходят одновременно на фронте и в тылу, в космическом пространстве, в телевизионном эфире и в социальных сетях.

Именно поэтому «Орион-26» выходит далеко за пределы армии. В третьей фазе, в конце марта, в сценарий включаются угрозы по всей национальной территории: саботаж, террористические акты, разведывательные операции, информационные атаки, давление на инфраструктуру. В учении участвуют около дюжины министерств — от внутренних дел до цифровой трансформации. Защита страны больше не ограничивается самолетами и ракетами: теперь государственная граница проходит и через серверы, экраны и общественное мнение.