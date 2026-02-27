Истцов отослали на три буквы

Как стало известно “Ъ”, Головинский суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Гляделкина и бывшего столичного чиновника Игоря Ткача к экс-сотрудникам ФСБ Дмитрию Фролову и Кириллу Черкалину, а также экс-банкирам Владимиру Столяренко и Александру Бондаренко о взыскании с них около 18,5 млрд руб. В такую сумму истцы оценивали ущерб, причиненный в рамках громкого уголовного дела о хищении у них доли в уставном капитале фирмы «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), которая занималась строительством жилого комплекса в столичном микрорайоне Левобережный, а также упущенную выгоду.

Иск был подан еще в 2023 году по месту регистрации экс-подполковника Кирилла Черкалина — бывшего сотрудника «банковского» управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Однако тогда районная инстанция направил его по подсудности в столичный арбитраж. Впоследствии это решение отменили вышестоящие суды, предписав районному суду рассмотреть дело по существу.

Кирилл Черкалин, а также его коллега Андрей Васильев и бывший заместитель начальника вышеназванного управления полковник Дмитрий Фролов обвинялись в том, что в 2011 году похитили у бизнесменов Сергея Гляделкина и Игоря Ткача мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 49-процентную долю в уставном капитале фирмы «Юрпромконсалтинг». Компания занималась инвестированием проекта по строительству жилого комплекса в столичном микрорайоне Левобережный.

Ущерб от хищения СКР оценил «не менее чем в 637 млн руб.» на двоих потерпевших.

Поскольку срок давности по этому эпизоду истек в декабре 2021 года, суд вначале прекратил дело в отношении господина Васильева, а затем, в 2024 году, и в отношении господина Фролова. Последнего в 2024 году Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии лишь за коррупцию. Несмотря на то что чекиста обвиняли в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму более 87 млн руб. от руководства банка «Кредитимпэкс», его действия суд переквалифицировал на «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Впоследствии этот приговор был отменен, а сам полковник запаса Фролов не приехал на повторное разбирательство, в связи с чем был объявлении в розыск, а его дело выделили в отдельное производство. Перед судом за дачу взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в 2026 году повторно предстал лишь 62-летний бывший акционер банка «Кредитимпэкс» Георгий Шкурко. Свою вину он не признал и обжаловал выделение дело господина Фролова во Втором западном окружном военном суде, в связи с чем процесс над ним приостановили.

Что касается мошеннического эпизода о хищении доли в «Юрпромконсалтинге», то, как предполагало следствие, чекисты действовали в интересах впоследствии уехавших за рубеж руководителей АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым принадлежал 51% в уставном капитале ЮПК.

Они были объявлены в розыск, но позже их дело также было закрыто за сроком давности.

Кирилл Черкалин же, у которого после ареста конфисковали имущество на сумму более 6,3 млрд руб., с самого начала признал вину, дав показания на подельников. В апреле 2021 года он был осужден в особом порядке на семь лет колонии, которые уже отбыл и вышел по УДО.

На гражданский процесс в Головинский суд он так и не приехал, однако судья сочла, что он был извещен надлежащим образом. Другие же соответчики, среди которых значились шесть компаний, бенефициарами которых истцы называли господ Столяренко и Бондаренко, иск не признавали.

Так, адвокат господина Фролова Андрей Андрусенко утверждал, что доверитель не причинял никому никакого вреда и это было невозможно. «По результату многочисленных исследований специалистов в рамках уголовного дела финансовое состояние компании ЮПК было плачевным, она находилась в предбанкротном состоянии и имела задолженность более 2 млрд руб.»,— сказал он “Ъ”. Защитник отметил, что в течение двух с половиной лет его клиент пытался доказать невиновность в мошенничестве, но потом в мае 2024 года «был вынужден по состоянию здоровья согласиться на прекращение дела» за сроком давности.

В свою очередь адвокат господина Бондаренко Татьяна Лупандина полагает, что истцы вообще не имели права подавать заявление в суд.

В частности, потому, что Игорь Ткач на момент описываемых в деле событий был чиновником. По словам госпожи Лупандиной, с марта 2008 года они занимал должность заместителя председателя Контрольного комитета Москвы — начальника управления экономической безопасности, а с августа 2009 года был начальником управления Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов (контроля, надзора) в области долевого строительства.

Госпожа Лупандина отметила, что «поскольку Ткач являлся чиновником, то не мог участвовать в предпринимательской деятельности» и «за это сейчас у людей изымают имущество, потому что это незаконный доход». «Поэтому фактическим господин Ткач пришел взыскивать в суд незаконный доход. А это противоречит антикоррупционному законодательству»,— сказала адвокат.

Она добавила, что в ноябре 2025 года Басманный суд признал незаконным прекращение дела в отношении господ Столяренко и Бондаренко (оба не признавали вину), так как на это не было получено их согласие. А Мосгорсуд на днях подтвердил это решение.

Сергей Гляделкин, а также его представитель оказались недоступны для комментариев.

Мария Локотецкая