Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 19

Силы ПВО сбили два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Спустя 10 минут он написал о четырех сбитых БПЛА. Таким образом, число сбитых на подлете к столице дронов за день выросло до 19.

Сегодня в работу московских аэропортов вводились ограничения. Последний раз из-за сигнала «ковер» приостанавливал работу аэропорт Шереметьево. Воздушная гавань возобновила работу в 20:51 мск.