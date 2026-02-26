Красота в частном порядке

Больше 60% препаратов на основе ботулотоксинов, проданных в России в 2025 году, были куплены частными лицами в аптеках. Лицензированные клиники этот канал продаж не используют, так что проданные в рознице препараты почти всегда попадают в серый сегмент рынка.

62% ботулотоксинов, реализованных на российском рынке в 2025 году, были отпущены через аптечную розницу, выяснили в ЦРПТ (оператор маркировки товаров «Честный знак»). Оставшиеся 38% средств закуплены лицензированными медучреждениями. Такие данные представил руководитель управления социально значимых товаров ЦРПТ Егор Жаворонков на отраслевом форуме Beauty Business Connect.

Ботулотоксины — сильнодействующие вещества. Их действие, по сути, заключается в блокировке передачи нервных импульсов к мышцам. Инъекции ботулотоксинов получили широкое распространение в косметологии: расслабление мышц, в частности, снижает активность мимики, что помогает замедлить возрастные изменения.

Препараты на основе ботулотоксинов — рецептурные, но в рознице их покупают частные лица. Таким образом эти средства попадают в сегмент, где невозможно обеспечить контроль их применения, отметил господин Жаворонков.

В ЦРПТ добавили, что при решении регулятора готовы настроить индикаторы риска и дополнительные ограничения оборота, «чтобы отпуск препарата был возможен только в адрес лицензированных медицинских организаций».

Косметологические клиники аптечный канал не используют: для них закупка в рознице влечет нарушение закона об обращении лекарств, объясняет председатель совета СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» Юлия Франгулова. Лицензированным медучреждениям такая схема невыгодна и экономически: цены у оптовых поставщиков, как правило, ниже.

Общий объем реализации ботулотоксинов в России по итогам 2025 года составил 1,7 млн упаковок. Это на 30% больше, чем годом ранее, подсчитали в «Честном знаке». Как следует из исследования компании «Право на здоровье», общее число процедур, проведенных с использованием ботулотоксинов в 2025 году, выросло вполовину год к году.

На фоне ускорившегося спроса на 10% увеличились и объемы ввода таких препаратов в оборот, отмечают аналитики «Честного знака». Российские производители, по данным оператора маркировки, в 2025 году нарастили выпуск на 17% и заняли половину рынка.

Объем всего рынка инъекционной косметологии, как ранее писал “Ъ”, в 2025 году составил 59 млрд руб., прибавив 34% год к году. Было проведено 11,5 млн процедур — на 32% больше, чем годом ранее.

