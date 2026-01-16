План без перспективы

Прокуратура Ульяновской области дала отрицательное заключение на проекты нового генплана и правил землепользования и застройки Ульяновска. Также от регионального минимущества пришел ответ на запрос «Ъ», направленный в прокуратуру Ульяновской области по фактам нарушений регионального минимущества при разработке и обсуждениях генплана. Минимущества считает, что нарушений нет, однако анализ ответа показал, что даже половина членов комиссии по внесению изменений в генплан была настроена против предложенных властью изменений. В региональном заксобрании отмечают, что ряд вопросов по проекту генплана, в том числе по территории перспективного развития города, остается неясным и требует дополнительной проверки и выяснений.

У жителей города к проекту генплана множество претензий

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В пятницу, 16 января, стало известно, что прокуратура Ульяновской области, проанализировав проекты нового генплана (ГР) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Ульяновска, отказала региональному министерству имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития в положительном заключении по представленным документам. Это следует из ответа облпрокуратуры, направленного в четверг одной из активисток инициативной группы защитников Шолмовского озера на ее запрос, поданный в надзорное ведомство через депутата Госдумы Алексея Куринного.

В ответе отмечается, что «по результатам изучения проектов прокуратурой области установлены противоречия их положений действующему законодательству». «В этой связи в адрес министра имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области направлено отрицательное заключение на вышеуказанные проекты»,— отмечает надзорное ведомство. Какие конкретно нарушения выявлены прокуратурой, в ответе не указывается.

В то же время облпрокуратура сообщает заявителю, что нарушения по процедуре общественных обсуждений, на которые указывала активистка, в ходе проверки не были обнаружены.

Проекты нового генплана Ульяновска и правил землепользования и застройки (которые по неизвестным причинам именовались как проекты изменений в действующие ГП и ПЗЗ) подготовил «Территориальный градостроительный институт “Красноярскгражданпроект”» (АО) по госконтракту стоимостью 34 млн руб. Общественные обсуждения проектов прошли в сентябре минувшего года. 6 октября 2025 года мэрия известила, что ульяновцы «поддержали проекты». Между тем у архитекторов, юристов, депутатов и общественных активистов по проектам ГП и ПЗЗ изначально было большое количество претензий. Чиновники регионального правительства на претензии не реагировали. С жалобами на нарушения законодательства при проведении общественных обсуждений проектов ГП и ПЗЗ граждане обращались в прокуратуру Ульяновской области и в Генпрокуратуру. В октябре на совместном заседании комитетов ЖКХ и строительства депутаты регионального заксобрания также раскритиковали итоги общественных обсуждений, указав, что жители города не могли добровольно голосовать за ликвидацию зеленых зон общего пользования и строительство на их месте жилкомплексов. Депутаты также заявили, что многочисленные их замечания так и не были учтены в итоговых проектах генплана и ПЗЗ. С заявлением о недопустимости принятия проекта генплана в предложенном виде выступил обком КПРФ, призвавший органы власти «приостановить процесс стремительного принятия основных градостроительных документов» и организовать полноценные публичные слушания. Перед Новым годом 27 жителей Ульяновска подали в суд коллективный иск к региональному минимущества и управлению архитектуры и градостроительства Ульяновска о признании незаконными результатов общественных обсуждений в связи с выявленными нарушениями. К ним намерены присоединиться жители села Лугового, имеющие к проекту генплана свои претензии, а также активисты народного движения «Совет жителей Ульяновской области».

В прокуратуре Ульяновской области на устный запрос «Ъ» отказались от пояснений, какие конкретно были выявлены в проектах ГП и ПЗЗ противоречия законодательству.

Глава минимущества Олег Ягфаров сказал «Ъ», что уже получил представление прокуратуры. Часть вопросов надзорного ведомства, по его словам, — юридическо-технического плана, есть вопрос по водному законодательству, связанный с отсутствием координат границ Шолмовского озера, а также вопросы по сельхозземлям в Засвияжском районе. По словам министра, по всем вопросам «предстоит обсуждение с прокуратурой». Он считает, что на устранение замечаний прокуратуры может уйти около месяца. По его мнению, повторные общественные обсуждения не потребуются.

Стоит отметить, что общественные активисты, депутаты регионального заксобрания, и архитекторы в ходе общественных обсуждений проектов обращали внимание на проблему нехватки земельных участков под развитие города, в том числе в Заволжском районе Ульяновска, где, согласно проекту генплана, власти планируют отдать треть зеленой зоны сквера Антонова под комплекс из четырех МКД, в то время как в 800 метрах от этого места, за проспектом Дружбы народов, пустуют и зарастают огромные поля (всего более 850 га). По действующему генплану эти земли отнесены к зоне перспективного развития города, но из проекта нового генплана они исчезли. По этому поводу председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев в октябре минувшего года направил в прокуратуру области обращение с просьбой провести проверку законности исчезновения из проекта генплана территории перспективного развития города и законности продажи этих участков (с 2021 года они оказались в частной собственности), однако ответа до сих пор не получил. Аналогичное обращение в прокуратуру направляла и редакция «Ъ-Волга» с просьбой проверить законность учета голосов и замечаний граждан в ходе общественных обсуждений, исчезновения территории перспективного развития города и передачи части сквера Антонова под застройку. Вместо прокуратуры в минувший четверг ответ прислало региональное минимущества, пояснившее, что нарушений в ходе общественных обсуждений нет. При этом в министерстве отметили, что «поступившие в рамках общественных обсуждений предложения и замечания рассматриваются с точки зрения их содержания, а не по количественному признаку», но не пояснили, по какой причине в таком случае отклонены замечания и предложения защитников сквера Антонова и Шолмовского озера. Также министерство ответило, что территория перспективного развития исключена из проекта нового генплана в связи с тем, что Мирновское сельское поселение (к которому относится территория) заявило «о нецелесообразности» изменения своих границ. Также минимущества сообщило, что решение о передаче части сквера Антонова под застройку было принято на комиссии по изменениям генплана. Между тем «Ъ» выяснил, что, согласно протоколу заседания комиссии, предложение ООО «БСК» о застройке участка сквера многоэтажными домами никто из членов комиссии не поддержал (за предложение «поддержать» проголосовали 0 человек). За то, чтобы вообще отказать инициатору застройки, проголосовали 11 членов комиссии. В то же время другие 11 членов комиссии все же согласились на изменение проекта генплана с учетом инициативы застройщика. Все решил голос председательствующей Марии Дормидонтовой (замдиректора Регионального земельно-имущественного информационного центра), который в соответствии с положением о комиссии был посчитан за два.

Спикер заксобрания Валерий Малышев в беседе с «Ъ» сказал, что и для него также некоторые вопросы по проекту генплана «остаются неясными», в том числе и по территории развития города. «Все это требует дополнительной проверки и выяснений», — добавил председатель областного парламента.

Сергей Титов, Ульяновск