Власти Пакистана заявили об «эффективном ответе» на операцию Афганистана

Пакистан примет все необходимые меры для обеспечения своей территориальной целостности и защиты своих граждан. Об этом говорится в заявлении министерства информации и телерадиовещания страны. По данным ведомства, афганская сторона была вынуждена отступить.

Согласно сообщению, афганская армия «получила немедленный и эффективный ответ». По информации ведомства, столкновения сейчас происходят в секторах Читрал, Хайбер, Мохманд, Куррам и Баджаур. Как утверждается, афганская сторона понесла тяжелые потери. В частности, было уничтожено «множество постов и единиц техники».

Министр информации правительства провинции Белуджистан Ян Ачакзай в соцсети X заявил, что вооруженные силы Пакистана уничтожили четыре афганистанских блокпоста.

Сегодня Минобороны Афганистана сообщило о начале военной операции в приграничных районах Пакистана. Агентство TOLOnews со ссылкой на источник заявляло, что афганские вооруженные силы захватили восемь пакистанских погранпостов.

В Минобороны Афганистана заявили, что начатая военная операция — это ответ на действия Пакистана. 21 февраля вооруженные силы Пакистана сообщили, что нанесли авиаудары по семи лагерям террористов в приграничных афганских провинциях. Отношения Пакистана и Афганистана ухудшились из-за конфликта вокруг группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, пакистанские талибы), которую, по заявлениям властей Пакистана, финансирует афганское правительство.