ESG-актуальность

Концепция устойчивого развития остается стратегическим инструментом долгосрочной конкурентоспособности бизнеса — в условиях турбулентности рынка она становится элементом управления рисками и готовности к внешним шокам. По данным исследования международной консалтинговой компании Deloitte, в прошлом году 83% организаций увеличили инвестиции в устойчивость по сравнению с 2024 годом. Как отмечали представители опрошенного бизнеса, основной эффект от таких вложений — снижение издержек, рост выручки, повышение соответствия требованиям регуляторов и сокращение рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские компании стали системно раскрывать нефинансовые данные и осознанно интегрировать устойчивое развитие в свои бизнес-модели

Фото: Freepik Российские компании стали системно раскрывать нефинансовые данные и осознанно интегрировать устойчивое развитие в свои бизнес-модели

Поступательное развитие

ESG-повестку, которая включает в себя сразу несколько факторов (социальные активности, экологические и климатические инициативы, ресурсную эффективность и стратегические изменения на уровне всего бизнеса), внедряют все больше российских компанией, однако в топ-10 по-прежнему входят только крупные игроки.

«Публичные промышленные компании, такие как "Норникель", "Северсталь" и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), давно заботятся о своих ESG-оценках и раскрытии, но большое количество региональных предприятий еще не вовлечено в данную повестку. Хотя есть отдельные активные сектора: например, Ассоциация устойчивого развития промышленности объединяет множество компаний транспортного машиностроения»,— говорит доцент департамента менеджмента Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Максим Сторчевой.

Директор Центра корпоративной социальной ответственности ВШМ СПбГУ Юрий Благов отмечает, что ESG-повестка, под которой понимается ориентация компании на экологические, социальные и связанные с корпоративным управлением критерии, традиционно опирающиеся на международные стандарты нефинансовой отчетности и Цели в области устойчивого развития (ЦУР) ООН, в некоторой степени потеряла свою актуальность в России. Причины — санкционное давление, сокращение и переориентация международных связей.

«Если же речь идет о суверенизации "ESG-повестки", об ориентации компаний на актуальные ожидания основных заинтересованных сторон (потребителей, государства, сотрудников, местных сообществ), отраженные в национальных рейтингах и стандартах (таких как рейтинги ЭКГ и КПД, Стандарт общественного капитала бизнеса) и ориентированные на достижение Национальных целей развития России, то эта повестка по-прежнему актуальна,— заявляет господин Благов.— Любая компания, в том числе промышленная, существует и развивается в конкретной среде. На сегодняшний день эта среда характеризуется переплетением целого комплекса экономических, социальных и экологических проблем, отраженных в ожиданиях конкретных заинтересованных сторон. Если компания не реагирует на эти ожидания, она "умерла, не родившись"».

Согласно ESG-рэнкингу, подготовленному рейтинговым агентством RAEX в декабре 2025 года, в пятерке лидеров — «Норильский никель», «Фосагро», Сбербанк, «Алроса» и «Северсталь». Три из четырех компаний специализируются на горнодобывающей промышленности и металлургии.

В конце декабря Национальное рейтинговое агентство (НРА) представило ESG-рэнкинг российских компаний промышленного сектора и сектора нефинансовых услуг. В топ-5 — «Эн+ Груп», СИБУР, «ЭЛ5-Энерго», «Северсталь» и «Фосагро». В отчете НРА говорится, что, «несмотря на комплекс внутренних и внешних вызовов, процесс интеграции принципов устойчивого развития в деятельность российских компаний промышленного сектора демонстрирует поступательное развитие». Эксперты называют уровень зрелости ESG-практик в этой сфере «умеренно высоким и сбалансированным».

Обязательный элемент

Согласно докладу «Российская Федерация и устойчивое развитие: обзор достижений, инициативы регионов, бизнеса и гражданского сектора (2020–2025)», подготовленному МГИМО и Российской ассоциацией содействия ООН, за пять лет количество нефинансовых отчетов компаний в стране выросло на треть и достигло 363 единиц. Почти половина из них приходится на энергетику и финансовый сектор, где раскрытие ESG-показателей становится обязательным элементом корпоративной отчетности. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в мире в 2024 году нефинансовые итоги опубликовали 12,9 тыс. компаний.

В России формирование таких отчетов в основном все еще дело добровольное. В сентябре 2024 года Московская биржа утвердила требования к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, акции которых включены в первый или второй уровень листинга. Осенью 2025-го Банк России определил для эмитентов первого и второго котировальных списков минимальный набор показателей устойчивого развития (33 метрики), которые нужно раскрывать в машиночитаемом формате XBRL с отчетом за 12 месяцев. В этом году применение эмитентами таксономии 7.5.1.0 для раскрытия информации об устойчивом развитии в формате XBRL за период 2025 года будет добровольным, в 2027-м (за 2026-й) станет уже обязательным.

Еще один шаг в ESG-стратегии был сделан совсем недавно. В феврале председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении Стандарта общественного капитала бизнеса — единого инструмента оценки вклада компаний в достижение национальных целей развития. Документ устанавливает подходы к подготовке и раскрытию нефинансовой информации, а также формирует основу для оценки влияния бизнеса на социально-экономическое развитие страны, например, в части экологии, занятости, поддержки уязвимых групп и реализации соцпрограмм.

«Наша задача — сделать так, чтобы компании, которые действуют в интересах страны и людей, способствуют повышению качества жизни своих работников, членов их семей и граждан страны в целом, создают вокруг себя здоровую окружающую среду и ориентированы на долгосрочную капитализацию, были по достоинству оценены»,— приводятся слова генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой на сайте Министерства экономического развития.

Биотехнологическая компания Biocad ежегодно на своем сайте публикует нефинансовые итоги. Отчетность об устойчивом развитии — инструмент коммуникации и открытости с заинтересованными сторонами, говорит директор департамента корпоративного маркетинга Biocad Ирина Кенюхова. По ее словам, публикация таких данных повышает прозрачность компании и укрепляет доверие к ней со стороны пациентов, врачей, ученых, сотрудников и государственных органов.

«В отчете мы рассказываем о своем вкладе в обеспечение доступности качественной терапии, развитии исследовательских мощностей, создании достойных условий труда, защите окружающей среды и поддержке культуры взаимопомощи и благотворительности. Мы также поднимаем более сложные темы — от доклинических и клинических исследований и вопросов биоэтики до использования технологий искусственного интеллекта. Отдельный фокус — инновационные разработки в области лечения социально значимых заболеваний, развитии отечественных биотехнологий и создании современных подходов к разработке препаратов»,— продолжает госпожа Кенюхова.

В группе «Черкизово», которая также ежегодно публикует нефинансовые итоги и уже несколько лет раскрывает данные о выбросах парниковых газов, отмечают, что отчет помогает доносить до стейкхолдеров ключевые результаты компании, достижения и показатели. «Устойчивое развитие — это уверенность в том, что компания может ежегодно влиять на улучшение жизни миллионов людей, производя доступные продукты питания, при этом создавая вокруг себя новую, экологичную и современную инфраструктуру, реализуя социальные проекты и заботясь о своих сотрудниках, потребителях и всех других стейкхолдерах»,— говорят в пресс-службе «Черкизово».

Национальные стандарты

На фоне трансформации ESG-стратегии в России внедряют свои стандарты для отчетов и формирует собственную систему оценки и рейтинги. Согласно результатам опроса, проведенного в конце 2025 года Аналитическим кредитным рейтинговым агентством и комитетом по интегрированной отчетности, компании опираются на несколько стандартов одновременно, когда готовят отчетность. Так, среди международных лидирует GRI, далее следуют SASB и TCFD. Среди национальных документов наиболее востребованными остаются методические рекомендации Минэкономразвития и рекомендации Банка России.

«Концепции сменяют друг друга в силу моды или политических факторов, но суть остается. В российском пространстве ESG-повестка продолжает развиваться под "шапкой" устойчивого развития, ответственного бизнеса и общественного капитала — это видно по запуску Стандарта общественного капитала бизнеса, развитию проектов нефинансовой отчетности об устойчивом развитии, появлению российских инструментов оценки вроде ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса. Никуда не делись ESG-индексы РСПП, RAEX и других российских рейтеров. Московская биржа, которая уже имела два ESG-индекса, 16 февраля запустила еще один индекс акций компаний с рейтингами устойчивого развития. Когда в экономике начинается спад, снижаются расходы на многие бизнес-функции, например, на рекламу или НИОКР, поэтому какое-то снижение инвестиций в устойчивое развитие также можно ожидать, но прекратить этим заниматься невозможно»,— уверен господин Сторчевой.

Повестка устойчивого развития, по мнению госпожи Кенюховой, сегодня тесно связана с интересами государства. «В своей деятельности мы ориентируемся на методические рекомендации Минэкономразвития по подготовке отчетности об устойчивом развитии. Многие инструменты — например, ЭКГ-рейтинг и стандарт общественного капитала бизнеса — направлены на оценку вклада компаний в достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов, где особое внимание уделяется социальным вопросам»,— объясняет она.

«Стратегия устойчивого развития, безусловно, связана с ежедневной операционной деятельностью компании, поэтому вместе с изменением фокусов и приоритетов национальной повестки она тоже трансформируется, однако базовые принципы — внимание к ключевым сферам развития компании, отрасли и страны — остаются неизменными»,— рассказывают в «Черкизово».

Государство, по мнению Юрия Благова, сегодня пытается говорить с бизнесом «на языке возможностей». «Тот же ЭКГ-рейтинг не просто "переписывает" субъекты бизнеса для усиления контроля, а четко формулирует условия, выполнение которых даст ответственным компаниям реальные конкурентные преимущества за счет разнообразных форм финансовой, имущественной и информационной поддержки. Более 30 регионов приняли законы, закрепляющие статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности, привязанные к соответствующим национальным рейтингам и стандартам»,— делится господин Благов.

Экологические и социальные аспекты

Несмотря на экономическую ситуацию, компании продолжают реализовать социальные и экологические проекты. Основной фокус Biocad направлен на социальные аспекты. Так, компания проводит ежегодный грантовый конкурс «Наука добра»: выделяет 5 млн рублей на поддержку и развитие проектов в области решения социальных проблем среди пациентов с онкологическими, аутоиммунными и генетическими заболеваниями. Кроме того, Biocad реализует программу «Живи без страха», направленную на популяризацию ранней диагностики и профилактики социально значимых заболеваний.

Упор на экологическую повестку делает IT-компания Selectel. «Мы стараемся тщательно контролировать вопрос экологической нагрузки, которую дают дата-центры, оптимизируем энергопотребление и реализуем "зеленые" акции. Стремимся внести свой вклад в уменьшение экологического следа в регионах присутствия дата-центров,— рассказывают в пресс-службе.— Также особое внимание уделяем социальной составляющей — поддерживаем сотрудников, заботимся об их благополучии и развитии, продвигаем социальную повестку и помощь местным сообществам, активно сотрудничаем с образовательными учреждениями. Последовательно развиваем прозрачное и ответственное корпоративное управление, соблюдая этические стандарты и лучшие практики».

При строительстве дата-центров, как отмечают в Selectel, применяются технологии, направленные на обеспечение высокой производительности, энергоэффективности и безопасности. «Среди ключевых решений можно выделить современные энергетические системы, включая модульные источники бесперебойного питания и резервные генераторы, которые обеспечивают стабильное электропитание, а также использование возобновляемых источников энергии. Большое внимание уделяется системам охлаждения: широко применяются жидкостное и воздушное охлаждение, свободное охлаждение и иммерсионные технологии, которые позволяют повысить энергоэффективность, снизить затраты и уменьшить экологический след»,— сообщают в компании.

Вероника Петрова