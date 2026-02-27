Автопром прибавил вес

По данным Петростата, выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличился на 10,2% по сравнению с прошлым годом, а категория прочих транспортных средств и оборудования показала рост на рекордные 39,3%. Восстановлению производства способствовал запуск нескольких автосборочных площадок, простаивавших с 2022 года после ухода иностранных компаний. В 2026 году власти города и федерации планируют перезапуск еще двух крупных автозаводов.

Раньше на «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший Nissan) собирали Xcite X-Cross 7, но в сентябре 2025 года производство приостановили

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проскочила Iskra

На конец 2025 года в Петербурге работали два предприятия по выпуску автомобилей: «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan), ранее занимавшийся крупноузловой сборкой кроссоверов X-Cross 7 и X-Cross 8 (де-факто Chery Tiggo 7 и Tiggo 8 Pro) и «Автомобильный завод АГР» (бывший Hyundai), выпускающий под брендом Solaris модели: HS, HC, KRS и KRX (де-факто Hyundai и Kia).

«Автозавод Санкт-Петербург» стал первой из петербургских площадок, кто возобновил работу после ухода с рынка прежних зарубежных владельцев («Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»). В 2023 году на площадке стартовало производство автомобилей Lada X-Cross 5, но по истечении года его остановили. Причиной стало внесения АвтоВАЗа в санкционный список США. В 2024 году предприятие переименовали из «Лада Санкт-Петербург» в «Автозавод Санкт-Петербург» и наладили на нем сборку машин под брендом Xcite. В модельный ряд бренда входили два кроссовера Xcite X-Cross 7 и Xcite X-Cross 8, которые собирались из машинокомплектов, поставляемых так называемым «восточным партнером». Обе модели как внешне, так и по техническим характеристикам идентичны Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8 Pro. Машины продавали через дилерскую сеть Lada.

«Автозавод Санкт-Петербург» официально не публикует данные продаж, но, по подсчетам Guide, основанным на статистике «Автостат Инфо», с момента запуска в РФ было продано около 10 тыс. машин. Собирать Xcite перестали в марте 2025 года. В сентябре предприятие перешло на сборку Lada Iskra. Изначально в планах завода значилась сборка 3,5–4 тыс. автомобилей до конца 2025 года и около 10 тыс. машин в до конца 2026 года. После планы были скорректированы. Так, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Александр Ситов называл журналистам более скромную цифру: 4,5 тыс. на 2026 год.

На корейских началах

Вторая из ныне работающих в Петербурге площадок — «Автозавод АГР» — до 2024 года принадлежала южнокорейской «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР). Завод функционировал в Петербурге с 2010 года и был вторым по мощности автопредприятием в стране, выпуская более 200 тыс. автомобилей в год. Здесь собирали модели Hyundai Creta и Hyundai Solaris, а также Kia Rio и Kia Rio X-Line. Конвейер остановили весной 2022 года из-за невозможности поставки комплектующих после введения санкций ЕС и США в отношении РФ.

В январе 2024 года московская компания «Арт-Финанс» выкупила у южнокорейского концерна две производственные площадки ХММР: завод Hyundai в промзоне «Каменка» и завод GM в Шушарах.

Бывшая площадка Hyundai отошла дочерней фирме «Арт-Финанс» — ООО «АГР» (бывшему ООО «Фольксваген Груп Рус») — и была переименована в «Автомобильный завод АГР». Оставшиеся от южнокорейского концерна машинокомплекты позволили компании оперативно запустить производство машин под новым брендом Solaris. Речь идет о выпуске четырех моделей: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Все они внешне и по характеристикам схожи с Hyundai Solaris, Creta, а также Kia Rio и Kia Rio X-line. Уже в марте завод начал отгружать дилерам первые партии авто. Официально компания сообщала только о количестве выпущенных (21 972 штуки) и проданных (19 243 штуки) автомобилей Solaris за февраль — декабрь 2024 года. Данные по итогам 2025 года компания АГР не публиковала.

Свой Tenet

Вторая площадка АГР в Петербурге — бывший завод General Motors в Шушарах возобновил работу в феврале 2026 года, рассказали Guide два источника, знакомые с ситуацией. При этом, по словам собеседников, пусконаладка под сборку автомобилей Jaecoo (суббренд Chery) завершилась на предприятии в декабре прошлого года. О перезапуске завода со ссылкой на источник также сообщил ТАСС, указав, что на линии собирают кроссоверы моделей J6, J7 и J8. В «АГР Холдинге», чья компания «Арт-Финанс» владеет заводом GM в Шушарах, информацию о перезапуске назвали слухами, оставив без комментариев.

В январе «АГР Холдинг» объявил о выводе на рынок бренда Tenet Plus, указав, что производство будет организовано одновременно на двух заводах. На какой именно из имеющихся площадок АГР, кроме завода в Калуге — бывших General Motors в Шушарах или Hyundai Motor в Сестрорецке,— будут собирать Tenet Plus, пока официальной информации нет. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года. Предположительно под новым брендом на российский рынок могут выводить китайские кроссоверы Lepas (суббренд Chery).

В конце декабря 2025 года в Петербурге реанимировали еще одну площадку — бывший завод Scania и MAN в Шушарах. АО «Романов» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») официально открыло там серийное производство грузовиков под брендом «БАЗ» (Брянский автозавод). Серийная модельная линейка автопроизводителя предполагает выпуск самосвалов БАЗ S32A50 для перевозки сыпучих, навалочных и других грузов, а также седельных тягачей БАЗ S35A10 и бортовых машин БАЗ S31A30 на модульном шасси 6 х 6.

В 2026 году на заводе планируют выпустить около 600 единиц техники при производственной мощности 2000 штук. Продавать машины будут через дилерскую сеть по всей РФ. Всего до 2027 года инвестиции в проект составят 17 млрд рублей. Более 8 млрд из вложенных на сегодня 10 млрд рублей — кредит от банка ПСБ.

О возможном перезапуске бывшего завода Toyota в Шушарах начали говорить еще в 2024 году. Тогда же на полях ПМЭФ-2024 правительство Петербурга и ООО «Аурус» заключили соглашение о реализации инвестпроекта по выпуску на заводе премиальной марки Aurus.

Планировалось, что производство запустят с неким восточным партнером. Среди наиболее подходящих под эту роль эксперты называли китайский бренд Hongqi. Однако до конца 2024 года проект так и не был реализован, а завод продолжил простой.

После сроками старта завода называли период с четвертого квартала 2025-го по первый квартал 2026-го. Как отмечал Александр Ситов, завод находится в стадии модернизации. Предположительно, на предприятии наладят выпуск седана Aurus Senat.

Новая жизнь

На заседании президиума Союза промышленников Петербурга господин Ситов уточнил, что все оставшиеся в городе автозаводы (бывшие GM и Toyota) перезапустят в 2026 году. Бывший завод Toyota точно перезапустят — это подтвердили и в Минпромторге. Инвестиции — около 55 млрд рублей, почти 2 тыс. рабочих мест, сказал чиновник.

Как отмечал в интервью ТАСС вице-губернатор Кирилл Поляков, в 2025 году автомобильные заводы Петербурга собрали 48 тыс. автомобилей, что на 6 тыс. больше, чем в 2024 году. По его словам, «Автозавод Санкт-Петербург» выпустил 3 тыс. автомобилей Lada Iskra, а «Автомобильный завод АГР» — более 45 тыс. машин, что в два раза больше, чем год назад.

В целом по итогам 2025 года петербургский авторынок не смог восстановить свои прошлогодние позиции, просев год к году на 14%. Согласно отчету «Автостат Инфо», за 12 месяцев в городе поставили на учет 63 264 машины. Самыми продаваемыми брендами стали Haval (11 345), Lada (7894) и Geely (5617).

В Ленобласти число регистраций по итогам года уменьшилось на 7%, с 20 412 до 18 932 машин. Топ-3 марок в регионе оказался отличен от петербургского только количеством проданных авто: Haval (3962), Lada (3300) и Chery (1658).

Продажи новых электрокаров в Петербурге за этот период сократились на 29,8%. За январь — декабрь 2025 года в городе зарегистрировали 739 электрокаров, в то время как за аналогичный период 2024 года этот показатель составил 1053.

Негативно на продажах сказались высокая ключевая ставка, ситуация с затовариванием складов и настроения покупателей, меняющиеся с появлением новостей о возможном возвращении ушедших из РФ брендов. Также на рынок давила кредитная политика: ужесточились условия выдачи средств заемщикам с высокой долговой нагрузкой, что заметно сократило объем одобрений автокредитов. Дестабилизирующим фактором стал и рост цен на новые авто, обусловленный инфляцией и повышением утилизационного сбора, говорят эксперты.

