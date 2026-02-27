Рост, который нужно прочитать правильно

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: холдинг «Бронка Групп» Фото: холдинг «Бронка Групп»

Индекс промышленного производства Санкт-Петербурга за 2025 год — 105,4%. В обрабатывающих отраслях — 107%. Цифры растут третий год подряд, стабильно обгоняя среднероссийскую динамику. После двузначных темпов предыдущих лет кому-то эта динамика может показаться скромной. В текущей макроэкономической конфигурации — с высокой ключевой ставкой, дефицитом кадров и дорогими инвестиционными ресурсами — это не замедление, а нормализация.

Если в 2024 году рост промышленности во многом обеспечивался оборонным заказом и восстановлением автопрома после простоя, то в 2025-м структура стала разнообразнее. По данным «Петростата», производство электроники и оптики прибавило 25%, транспортных средств и оборудования — почти 35%, металлургия вышла в плюс. Это важный сигнал: рост перестает зависеть от одного-двух секторов и становится более устойчивым. Параллельно увеличиваются инвестиции: за первое полугодие в основной капитал промышленности вложено 111,7 млрд рублей — на 10% больше прошлогоднего. Причем 65% этих вложений пришлось на высокотехнологичный сектор.

Условия, в которых работает промышленность, остаются непростыми. Ставка выше 15% (еще в прошлом июне была 20%!) удлиняет горизонт окупаемости любого инвестпроекта. Городу не хватает около 10 тыс. рабочих и инженеров. Оба эти фактора подталкивают к одному и тому же решению — автоматизации. Петербург здесь движется в правильном направлении: город запустил программу льготных займов на роботизацию под 3% годовых, на предприятиях работает около 1900 промышленных роботов. Фактически город компенсирует предприятиям затраты на внедрение роботизированных систем. Но робот повышает эффективность уже существующего процесса. И здесь мы переходим к теме, которая определит лицо петербургской промышленности на следующие десять лет: к собственным научным разработкам и импортозамещению.

Здесь важно отделить риторику от реальности. Импортозамещение работает тогда, когда за ним стоят собственная инженерная школа и многолетний цикл НИОКР, а не просто желание заместить. Приведу пример из нашей отрасли. Входящий в холдинг «Бронка Групп» завод «Измерон» с 2008 года — задолго до санкций — осваивал производство внутрискважинного оборудования. Именно этот длинный цикл разработки позволил к сегодняшнему дню выйти на локализацию 97–100% и расширить номенклатуру с 50 до 200 групп изделий. Продукция «Измерона» замещает оборудование Schlumberger, Weatherford и Baker Hughes на месторождениях Ямала, Оренбурга, Уренгоя, Астрахани.

Следующий рубеж — шельф. На новой площадке «Измерона» в Кировском районе, открытой в 2023 году, мы ведем разработку оборудования для шельфовых проектов. Это класс продукции, который ранее в России не производился. Испытания первых элементов комплекса пройдут на Южно-Киринском месторождении. Оборудование изготовлено из российских материалов, на основе собственных разработок — у «Измерона» собственное конструкторское бюро и испытательные стенды с давлением более 100 МПа. Экономика решения сделать ставку на шельф проста. Во-первых, оно снимает у наших заказчиков зависимость от иностранных поставщиков. А во-вторых, дает возможность приобрести более выгодное по стоимости российское оборудование при сопоставим уровне качества.

Аналогичные процессы идут и в других петербургских отраслях. «Силовые машины» запустили серийное производство газовых турбин — оборудования, которое еще недавно закупалось за рубежом. Обуховский завод расширяет линейку центрифуг, замещая немецкие аналоги. На «ОДК-Климов» создан первый отечественный двигатель для легких вертолетов. Каждый из этих проектов — результат не одного года НИОКР, и он закрывает конкретную позицию в перечне критических технологий.

Каковы перспективы петербургской промышленности? Позволю себе быть сдержанным оптимистом. Темпы роста, полагаю, замедлятся — высокая база и дорогой капитал не дадут повторить показатели 2024 года. Скорее всего, мы увидим стабилизацию на уровне 3–6% при постепенном повышении технологической сложности продукции. Но структура роста меняется к лучшему. На ПМЭФ-2025 город подписал промышленных инвестсоглашений более чем на 1 трлн рублей — в пять раз больше прошлогоднего, причем доля производственных предприятий составила свыше 500 млрд рублей.

В 2026 году в ОЭЗ «Санкт-Петербург» откроется 11 новых предприятий. Формируются кластеры в радиоэлектронике, фармацевтике, беспилотных технологиях. Главное — растет доля вложений в НИОКР, а это единственное, что определяет конкурентоспособность промышленности на горизонте 5–10 лет. Если этот вектор сохранится, Петербург через несколько лет будет производить принципиально иную продукцию: более сложную, более технологичную, с большей долей интеллектуальной составляющей.

Никита Муров, генеральный директор холдинга «Бронка Групп»