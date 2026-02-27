Выше среднего

По итогам 2025 года индекс промышленного производства Санкт-Петербурга был выше, чем в среднем по стране. Результат Ленинградской области ниже, чем в 2024 году. Эксперты прогнозируют, что в наступившем году промышленные отрасли будут так же испытывать давление геополитической, макроэкономической ситуации и проблему дефицита кадров.

По данным Петростата, за 2025 год индекс промышленного производства (ИПП) Петербурга увеличился на 5,4% год к году. В обрабатывающих производствах прирост достиг 7%. Результат города оказался лучше, чем в среднем по стране. Согласно информации Росстата, ИПП в России за год вырос на 1,3%, а в обработке — на 3,6%.

Падения и взлеты

Самое большое снижение в обрабатывающем комплексе Петербурга продемонстрировали производства кожи (снижение ИПП на 14,2%) и текстильных изделий (–12,5%). Показатель производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, упал на 3,6%, электрооборудования — на 1,9%.

Положительную динамику в других отраслях показали производители табачных изделий (прирост 12,1%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине и ветеринарии (плюс 3,6%). В сегменте компьютеров, электронных и оптических изделий выпуск увеличился на 26,2%. Прирост в металлургии — 2,6%, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 8,4%, прочих готовых изделий — 10,2%.

Самый большой рост в промышленности Петербурга зафиксирован в сфере производства прочих транспортных средств и оборудования, где выпуск вырос на 39,3%. На 10,2% увеличился индекс автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Значительную роль в результатах автопрома сыграл эффект низкой базы предыдущих лет, заметным событием на фоне которого стал запуск сразу двух производств в 2025 году: легковой Lada Iskra на бывшем заводе Nissan и грузовиков БАЗ на площадке, ранее собиравшей MAN и Scania.

Областная неоднородность

В соседней Ленобласти кожевенники, напротив, показали наибольший прирост производства: выпуск их продукции увеличился в 3,7 раза. Но это не повлияло на общий ИПП в регионе. В целом показатель области сократился на 3,4%, в обработке — на 4,8%.

Ленинградское текстильное производство за прошлый год прибавило 11,2%, автопром — 12,4%, фармацевтическая отрасль — 16,3%. Небольшую положительную динамику продемонстрировали сегменты машин и оборудования, не включенных в другие группировки (плюс 1,4% к 2024 году), электрооборудования (2,7%), производители кокса и нефтепродуктов (3,2%), одежды (3,1%). Бумажное производство выросло на 4,8%.

Снижение выпуска коснулось пищевой промышленности. Так, производство напитков уменьшилось на 17,6%. Выпуск иных изделий из дерева сократился на 11,6%, мебельное производство — на 11,5%. Металлургия просела на 31,6%. Сильнее всего — на 46,4% — в регионе сократилось производство прочих транспортных средств и оборудования и выпуск прочих готовых изделий (–43,2%).

Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков отмечал в конце 2025 года, что отрасль машиностроения объективно попала под корректировку со снижением годовых показателей в соответствии с общероссийскими трендами. Это коснулось выпуска железнодорожных вагонов, цемента и гипса, резиновых и пластмассовых изделий. Тихвинский вагоностроительный завод полгода функционировал в режиме неполной рабочей недели, что не могло не отразиться на объемах производства предприятия и экономике региона в целом. При этом стабильный прирост не первый год демонстрирует химическая промышленность, отвечая на растущий внешний спрос на минеральные удобрения, полимеры и лакокрасочные материалы. Диверсификация промышленности позволяет сохранять контролируемую и устойчивую общую ситуацию в производственном комплексе Ленобласти, заверяют в экономическом блоке правительства региона.

Кроме этого, как отметили в Минпромэнерго РФ, география экспорта продукции областных предприятий за прошлый год расширилась до 22 стран. Ключевыми партнерами региона являются Белоруссия, Турция и Китай. Ленобласть также планирует расширять присутствие на рынках стран Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Господдержка бизнеса

В начале года вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что больше всего мерами поддержки в прошлом году пользовались предприятия в сфере металлообработки, в фармацевтической и пищевой промышленности, полиграфии, приборостроении. За год городской Фонд развития промышленности (ФРП) поддержал 19 предприятий города на общую сумму более 2,7 млрд рублей. Общая капитализация фонда в этом году превышает 13 млрд рублей.

В Ленобласти фиксируется рост объема поддержки малого и среднего бизнеса. В ленинградском Фонде поддержки предпринимательства в 2025 году было выдано 26 займов на общую сумму почти 700 млн рублей, что вдвое превышает результат позапрошлого года по количеству и почти в три раза — по сумме выданных средств. Капитализация Фонда поддержки предпринимательства достигла 1,053 млрд рублей. В позапрошлом году показатель составлял немного больше 500 млн. В фонде рост связывают со смещением фокуса с количества заявок от предпринимателей на глубину и комплексное сопровождение бизнеса.

В Санкт-Петербурге с помощью поручительств Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса данный сектор привлек более 13,5 млрд рублей. Совокупные активы городского фонда вместе с Фондом микрофинансирования превышают 12,5 млрд рублей: 6,8 млрд составляют активы Фонда содействия кредитованию, 5,7 млрд — Фонда микрофинансирования. В 2024 году активы Фонда содействия кредитованию равнялись 5,3 млрд рублей, Фонда микрофинансирования — 5,1 млрд.

На фоне соседнего региона, где активы фондов кредитования МСП за прошедший год выросли менее чем на 10%, Ленобласть демонстрирует лучшую динамику роста поддержки предпринимательства, полагает Сергей Моренков, владелец холдинга «СКСР», депутат ЗакСа Ленобласти от фракции «Единая Россия». Он обращает внимание, что при численности населения Московской области в четыре раза больше, чем в Ленобласти, там тоже за прошлый год выдали займов на сумму около 700 млн рублей. Это, по мнению депутата, свидетельствует о большей эффективности использования каждого рубля капитализации в 47-м регионе.

Факторы давления

Руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова говорит, что драйвером роста индекса промышленного производства в Санкт-Петербурге стала высокотехнологичная продукция: радиоэлектроника, машиностроение, судостроение, фармацевтика. Рост ИПП автопрома ожидаемо достигнут за счет перезапуска бывших предприятий Nissan и Hyundai.

Второй мощный фактор увеличения объемов производства городской промышленности — господдержка. Госпожа Орлова замечает, что государство охотно дает деньги на развитие наукоемких отраслей, которые способствуют импортозамещению. «Производственные компании получили 1,2 млрд субсидий на свои программы развития. Также город привлек 100 млрд рублей для своих предприятий по госпрограммам, в том числе Минпромторга, Агентства по технологическому развитию и других»,— приводит цифры представитель Института нефти и газа.

Екатерина Косарева, управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт», подтверждает, что показавшая снижение ИПП промышленность Ленинградской области скорее повторяет тренд по России, из которого Санкт-Петербург все-таки выбивается. «На спад деловой активности компаний в 47-м регионе повлияли такие общеэкономические факторы, как охлаждение экономики на фоне высокой ключевой ставки и сокращение объема производства в ряде отраслей. Так, показатель мебельного производства просел на 11,5 п. п. из-за резкого падения темпов строительства»,— приводит пример аналитик.

Кроме того, на экономику региона продолжают влиять санкции: из-за изменения глобальных цепочек поставок логистика усложняется и удлиняется. Это особенно заметно в тех отраслях (даже при высокой степени локализации), которые зависят от импортных поставок комплектующих. Также компании столкнулись с дефицитом высококвалифицированных кадров и линейного персонала, недоступностью кредитования. «Этот фактор продолжит давить и в 2026 году»,— предупреждает госпожа Косарева.

Василиса Мотова